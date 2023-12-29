«Огнём артиллерии противник был остановлен»: в ВС РФ заявили об отражении трёх атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие российской группировки «Центр» в ходе работы на Краснолиманском направлении отразили три атаки штурмовых отрядов ВСУ в районе Серебрянского лесничества, сообщили в пресс-центре объединения. Кроме того, авиация группировки поразила четыре района сосредоточения бойцов и огневых средств ВСУ. Потери противника за сутки составили более 200 военнослужащих.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении нанесён ряд авиационных и артиллерийских ударов.

«Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки», — заявил он.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Наряду с этим барражирующими боеприпасами «Ланцет» поражены две гаубицы иностранного производства — FН-70 и М198.

Противник потерял до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три пикапа.

Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров заявил, что военнослужащие объединения отразили три атаки штурмовых отрядов ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

«Огнём артиллерии противник был остановлен, при этом потеряв более 20 человек в лесном массиве», — сказал Шаров.

Кроме того, ударами авиации поражено четыре района сосредоточения личного состава и огневых средств ВСУ у Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении. Кроме того, дроны-камикадзе ВС РФ поразили три автомобиля украинских войск.

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По оценкам группировки, потери противника за сутки составили более 200 военнослужащих. Также уничтожены танк, четыре боевые машины пехоты и другая техника.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила цель на дальности 1450 м на Купянском направлении.

Как уточнили в ведомстве, выстрел был сделан из снайперской винтовки Драгунова со штатным прицелом. Снайпер разведывательного батальона с позывным Зверобой рассказал, что военные наблюдали за обстановкой, после чего напарник сказал, что видит в бинокль движение противника.

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«Пригляделись, поняли, что это боевики ВСУ оборудуют наблюдательный пост. Выверил точно дальность, скорость ветра, температуру и сделал выстрел. Попал. Потом уже сказали, что это, пожалуй, лучший выстрел на всём Купянском направлении», — цитирует пресс-служба МО военного.

Наряду с этим в ведомстве рассказали, как лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с выполнили задачу по сопровождению и прикрытию бомбардировщиков.

Как пояснили в ведомстве, во время боевого задания Су-35с обнаружил в воздухе ударную группу противника.

«Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи. Отработав, все наши самолёты вернулись на аэродром вылета. Боевую задачу выполнили», — приводит МО слова лётчика Су-35.

В ведомстве также рассказали, что расчёт ПТРК «Корнет» российских десантников уничтожил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра. Как следует из сообщения, с этих позиций противник постоянно следил за российскими военнослужащими, располагавшимися на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны.

В результате расчёт установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, запустил управляемую ракету по указанной цели и точным попаданием уничтожил наблюдательный пункт противника.

«Благодаря высокому мастерству оператора ракетного комплекса цель была поражена и уничтожена первым пуском ракеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после попадания расчёт немедленно сменил позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ.