Украинские войска терпят поражение по всей линии боевого соприкосновения, говорится в материале Asia Times.

«На поле боя украинская армия терпит поражение. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — написал автор статьи.

Отмечается, что российская армия успешно зачищает ВСУ на разных участках фронта. По мнению издания, Украину оттесняют на запад, что означает возможный крах украинских войск в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили районы сосредоточения личного состава ВСУ у Червоной Дибровы.