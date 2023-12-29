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AT: ВСУ терпят поражение по всем направлениям фронта

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Украинские войска терпят поражение по всей линии боевого соприкосновения, говорится в материале Asia Times.
AT: ВСУ терпят поражение по всем направлениям фронта
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

«На поле боя украинская армия терпит поражение. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — написал автор статьи.

Отмечается, что российская армия успешно зачищает ВСУ на разных участках фронта. По мнению издания, Украину оттесняют на запад, что означает возможный крах украинских войск в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили районы сосредоточения личного состава ВСУ у Червоной Дибровы.

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