Российские военнослужащие группировки «Центр» сорвали попытку атаки позиции ВС РФ штурмовыми группами ВСУ и силами бригады «Азов»* при поддержке танка. Как отметили в пресс-центре группировки, продвижение противника было остановлено умелыми действиями расчётов операторов FPV-дронов и артиллерии. Наряду с этим авиация объединения уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ.

Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров заявил, что в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады ВС РФ двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* при поддержке танка.

«Умелыми действиями расчётов операторов FPV-дронов и артиллерии продвижение противника было остановлено. В ходе боя подразделения националистов понесли потери в личном составе, а также были уничтожены танк Т-72 и боевая машина пехоты БМП-1», — рассказал военный.

Кроме того, ударами армейской и штурмовой авиации группировки уничтожены три опорных пункта ВСУ западнее Червоной Дибровы. Расчёты тяжёлых огнемётных систем уничтожили три опорных пункта националистов в районе Григоровки.

Наряду с этим в ходе ведения контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 40 артиллерийских подразделений ВСУ. В том числе буксируемые орудия, позиции миномётов, а также самоходные артиллерийские установки в районе Кировска и Серебрянского лесничества. За сутки противник потерял около 190 военнослужащих.

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Кроме того, в Минобороны раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Купянском направлении. Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, наблюдатели ВС РФ заметили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе.

Группа ВСУ была уничтожена расчётами ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 с использованием в качестве выстрела противопехотной мины и автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя».

«Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрел из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное», — цитирует МО командира мотострелкового взвода с позывным Горец.

Наряду с этим в МО рассказали, что на Донецком направлении экипажи вертолётов Ми-28Н выполнили удар неуправляемыми ракетами по опорным пунктам и живой силе противника.

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«Получили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, вышли в район цели, поразили опорный пункт противника авиационными ракетами с кабрирования и вернулись в район базирования», — цитируют в ведомстве военнослужащего с позывным Сибирь.

Кроме того, на Артёмовском направлении подразделения ВДВ из состава группировки «Юг» уничтожили пункт управления ВСУ в разрушенном здании.

Как рассказали в МО, разведка с помощью беспилотника обнаружила у полуразрушенного дома одного из населённых пунктов к северо-западу от Артёмовска активные перемещения личного состава ВСУ.

Военные установили, что в подвале полуразрушенного здания расположен один из передовых пунктов управления (ППУ) украинских подразделений.

«Костромские артиллеристы-десантники точным огнём нанесли огневое поражение, разрушив до основания здание и уничтожив пункт управления со всем личным составом, который находился в нём», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что расчёты гаубиц, проявляя мужество и отвагу, непрерывно вели огонь, уничтожая ППУ противника и нарушая таким образом управление его подразделениями. Это, в свою очередь, позволило создать благоприятные условия штурмовым группам ВДВ для занятия оборонительных позиций украинских войск.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.