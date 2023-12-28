ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров заявил, что российские военные остановили продвижение украинских войск, в том числе бригады «Азов»* на Краснолиманском направлении и уничтожили шесть опорных пунктов.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в ходе боя были уничтожены украинские танк Т-72 и боевая машина пехоты БМП-1.

Кроме того, в ходе ведения контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 40 артиллерийских подразделений ВСУ.

Всего потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили около 190 военнослужащих.

Ранее миномётчики группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении.

Также ВС России уничтожили «Ланцетами» САУ «Гвоздика» и танк ВСУ на правобережье Днепра.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.