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За освобождение Марьинки на передовой наградили 45 военных

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За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике на передовой наградили 45 военнослужащих.
За освобождение Марьинки на передовой наградили 45 военных
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населённого пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск «Южная» награждены государственными наградами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военным вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты IV степени.

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

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