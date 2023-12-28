За освобождение Марьинки на передовой наградили 45 военных

За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике на передовой наградили 45 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населённого пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск «Южная» награждены государственными наградами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военным вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты IV степени.

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.