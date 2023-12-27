Противник потерял до 280 бойцов: в МО РФ заявили об отражении атак и ударах по позициям ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие из группировки «Юг» благодаря слаженным действиям соместно с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, в секторе нанесены удары по военнослужащим и технике противника. По оценкам Минобороны России, ВСУ потеряли на этом направлении до 280 военных и два бронетранспортёра.

По данным Минобороны России за 27 декабря, на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» отразили шесть штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

Как отметили в ведомстве, этого удалось добиться благодаря грамотным действиям военных при поддержке артиллерии и ударов армейской авиации. Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, поражены скопления сил противника в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» благодаря слаженным действиям в связке с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Новгородское (ДНР).

Также на russian.rt.com Спецкор RT показал, как экипаж танка Т-90 выполняет задачи на Донецком фронте

Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районах н. п. Весёлое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка (ДНР). В общей сложности противник потерял на данном направлении до 280 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией поразили бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР). Потери противника составили до 90 военнослужащих и три пикапа.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации поразили бойцов и технику 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область).

По данным российской стороны, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии украинская сторона потеряла до 20 военнослужащих, три автомобиля, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живую силу и военную технику в 127 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районе н. п. Водяное (ДНР). В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры работы штурмовых самолётов Су-25 на Краснолиманском направлении. Как следует из сообщения ведомства, лётчики поразили опорные пункты и живую силу противника, применив неуправляемые авиационные ракеты С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте.

«Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, всё прошло штатно. Выполняли полёт на предельно малых высотах. При подходе к противнику выполнили манёвр, пуск неуправляемых авиационных ракет, дальнейшее выполнение манёвра и ухода под нижнюю границу зоны действия ПВО противника», – рассказал летчик Су-25.