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МО: на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих

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В Минобороны России сообщили, что ВС Украины за сутки потеряли до 90 военнослужащих на Южно-Донецком направлении.
МО: на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих
  • AP

В ведомстве заявили, что на данном направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины в районе Новомихайловки ДНР.

Потери ВСУ при этом составили до 90 военнослужащих и три пикапа.

Ранее стало известно, что группировка ВС России «Восток» сорвала три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении.

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