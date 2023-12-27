МО: на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих

В Минобороны России сообщили, что ВС Украины за сутки потеряли до 90 военнослужащих на Южно-Донецком направлении.

В ведомстве заявили, что на данном направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины в районе Новомихайловки ДНР.

Потери ВСУ при этом составили до 90 военнослужащих и три пикапа.

Ранее стало известно, что группировка ВС России «Восток» сорвала три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении.