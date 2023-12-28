«Здесь настоящий интернационал»: за Россию в зоне СВО сражаются бойцы из Нигера, Египта и Сирии

В одной из рот батальона «Скиф», который работает под Соледаром, собралась интернациональная команда. Здесь служат бойцы из Нигера, Египта, Сирии, Молдавии. Они учились в России и успели так полюбить страну, что пошли её защищать. Корреспондент RT встретилась с бойцами-интернационалистами.

«Наш Дос из Египта, город Александрия. Сначала по-русски не говорил совсем, теперь немного научился. Очень храбрый. Бомбёжек совсем не боится», — рассказывает боец с позывным Фарш, который успел особенно сдружиться с молодым египтянином.

Сам Дос действительно еле-еле говорит по-русски, и беседу нашу переводит высокий темнокожий Ванька — он из Нигера. «Люблю Россию, — говорит Дос. — Сейчас в России особое положение. Поэтому поехал защищать». Дос учился в Воронежском политехническом университете, но решил записаться в добровольцы.

О любви к России говорит и бойкий Ванька — это, конечно, позывной, а не настоящее имя. «Россия помогает Нигеру, помогает Египту, поэтому все мы здесь, — говорит он, и глаза его блестят. — Много стран, которым помогает Россия и армия России. Всё правильно ваша страна делает, многие с надеждой на неё смотрят и в Африке, и на всей планете».

На СВО он приехал только три недели назад. Когда я спрашиваю Ваньку, тяжело ли приходится в бою, тот кивает. «Дронов много, — объясняет он. — Мин много. Холодно. Нет интернета». Под Соледаром действительно стоит особый, пронизывающий холод, который способен достать не только жителя Африки (родной Нигер Ваньки по средней температуре — одна из самых жарких стран мира): небольшой минус в сочетании с ветром и сыростью пробирается под самую тёплую одежду.

Бойцы добровольческого батальона «Скиф» Фарш (слева) и Дос (справа).

RT

Тем не менее нигериец Ванька переносит эти трудности и даже собирается учиться на оператора БПЛА. «Потом получу паспорт русский, останусь в России, — говорит боец. — После войны перееду в Нижний Новгород. Там моя жена. Пока подруга, потом жена!»

Боец с позывным Грозный приехал из Сирии и тоже учился в Воронежском политехническом, прежде чем пойти на СВО. Он успел получить ранение: осколками ему посекло голову и руки. «Пошёл учиться, теперь в армии», — говорит Грозный. Ранило его из АГС. В госпитале он провёл 12 дней и вышел буквально недавно.

Командир роты, где воюют эти ребята, с позывным Озеро отзывается о них так: «Немножко тяжеловато с ними, потому что английский у нас знают не все. Слава богу, у нас в роте есть боец, который знает английский хорошо. Вот мы через него общаемся с ними. А так они себя показали очень достойно, не боялись. Вели себя отлично. Все приказы исполняют. Никто не говорит, что не хочу, не могу, мол. Всем тяжело, понятно. Ну молодцы, справились с задачей поставленной».

Особняком стоит рассказать про бойца с позывным Викинг из Молдавии. Приехав сюда, он закрыл себе обратный путь: теперь возвратиться домой он не сможет — там ему грозит тюремное заключение. «Есть такая профессия — Родину защищать, — говорит Викинг. — А Родина моя — это и Молдова, и Россия. В России живут мои родственники. Я сам русскоязычный молдаванин».

О президенте Молдовы Майе Санду Викинг отзывается гневно: «Наша президентша вот закрыла 100 с чем-то русских школ! Она просто хочет избавиться от всех русскоязычных. И распродаёт всё подряд. Продаёт нашу страну натовцам. Тупо за деньги всё продаёт — и честь, и совесть».

Именно политика Санду стала одним из факторов поездки Викинга на СВО.

«До Санду наша Молдова как-никак имела очень хорошие, дружеские отношения с Россией. Санду талдычит, что Россия — агрессор. А многие у нас с этим не согласны. Многие! — горячится боец. — И кто высказывается против того, что Россия — агрессор, она сразу затыкает рот. Сразу закрывают в тюрьму на шесть месяцев. Я, например, для режима Санду стал врагом и предателем. Меня посадят, если вернусь. Или убьют».

Боец Грозный из Сирии учился в Воронеже, а потом приехал в зону СВО.

RT

После службы Викинг планирует оставаться в России — другого варианта для него теперь нет. Но сначала ещё повоюет.

«Мои побратимы, выходцы из Молдовы, хотят создать батальон «Днестр» имени Дмитрия Кантемира [молдавский князь, присягнувший на верность Петру I. — RT]», — говорит он. В организации этого отряда Викинг планирует принять активное участие. А ближайшие полгода ему предстоит воевать в «международной» роте батальона «Скиф». «Здесь настоящий интернационал, как в СССР», — улыбается Викинг.