«Заставили противника отступить»: как командир бойца с позывным Бабка захватил два опорника ВСУ и получил ранение

Как выяснил RT, штурмовая группа, в которую входил боец с позывным Бабка, сумевший выжить десять дней в серой зоне без еды и воды, захватила два опорных пункта ВСУ. Сослуживцы Алексея рассказали, что боевую задачу, стоявшую перед его группой, удалось выполнить во многом благодаря усилиям командира с позывным Викнат. Сам он получил серьёзное ранение в том бою и сейчас находится в военном госпитале.

«Простые парни выбили противника со стратегически важного рубежа, заставили его отступить и героически держали оборону. Основную работу там сделал командир группы, Викнат», — говорит комбат с позывным Топаз, вспоминая подробности боя, после которого солдат с позывным Бабка остался один в поле с ранением.

По словам собеседника RT, благодаря действиям командира группы Михаила с позывным Викнат подразделению удалось захватить два важных опорных пункта и выдавить оттуда противника. После этого подразделение некоторое время не выходило на связь — к ним выдвинулась помощь, но добраться до группы по обстреливаемой ВСУ местности было очень затруднительно.

Именно при выполнении этой боевой задачи получили ранение рядовой Бабка и командир штурмовой группы Викнат.

По словам сослуживцев, когда Михаила эвакуировали, он очень сильно переживал, что Бабку не сумели вытащить.

«Я нужен своим ребятам»

Викнат родом из Великого Устюга, пошёл на СВО добровольцем в сентябре 2023 года. До этого он работал обычным водителем автопогрузчика на местном предприятии. Его супруга Наталья рассказала RT, что мужчина с самого начала спецоперации думал о том, чтобы подписать контракт.

«Когда СВО началась, признаюсь честно, мы не хотели его отпускать, — вспоминает жена военного. — Но он всё это время говорил: «Я пойду, я нужен своим ребятам». Он вообще по жизни такой: если надо заступиться за друзей, чем-то помочь — он везде первый. Пусть сам люлей получит, но заступится за своих, за друзей, за семью. Есть в нём патриотизм мужчины-воина».

Сейчас Викнат находится в военном госпитале имени Вишневского и приходит в себя после полученных травм. Дома его, кроме жены, ждут маленькие дети — они очень скучают по папе.

«Когда он недавно на связь вышел, не было предела счастью, — делится женщина. — Он ведь накануне того задания две-три недели с нами на связь не выходил. А потом, когда ушёл на задание, ещё десять дней не был на связи».

Наталья описывает мужа как ответственного и любящего человека. По её словам, ради своих родных Михаил готов на всё. Мужчина не может пройти мимо человека в беде — помогает пожилым и очень заботится о своей маме.

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«Мама у него скоро выходит на пенсию, но пока ещё работает. Думаю, она очень гордится своим сыном. У него очень добрая душа, он общительный, очень детей любит. Такие хорошие качества нечасто встретишь в одном человеке. Работящий, всё сделает для семьи», — перечисляет супруга военнослужащего.

Пока у Натальи нет возможности поехать к мужу, они общаются по телефону, когда состояние Михаила позволяет. Женщина старается не расспрашивать его о том, что случилось в бою, в котором он получил ранение, — надеется, что супруг вскоре придёт в себя и сам подробно обо всём расскажет.

«Ранения очень тяжёлые у него были, контузия сильная», — объясняет Наталья.

Женщина говорит, что о спасении солдата с позывным Бабка, находившегося в подчинении супруга, она узнала из интернета и сообщила об этом мужу. «Он очень обрадовался, когда узнал, что боец из его группы остался в живых», — говорит женщина.

Спасение бойца с позывным Бабка

Раненый российский солдат с позывным Бабка выжил после десяти дней, проведённых на морозе без воды и еды. История его спасения разошлась по СМИ и соцсетям как настоящий пример мужества российских военных и их воли к жизни.

Мужчина провёл всё время до эвакуации в поле на морозе, среди трупов врагов. После штурма двух опорных пунктов ВСУ в окопе с Бабкой оказался и тяжелораненый украинский солдат. До эвакуации он не дожил, но помог Алексею перебинтовать осколочные ранения спины.

Бабка рассказал RT, что ему приходилось есть снег, чтобы не умереть от жажды. Эвакуировать российского солдата пытались четыре раза — но вся территория, где находился боец, простреливалась артиллерией и дронами ВСУ. В итоге Бабка на руках дополз до своих, где ему оказали первую помощь и отправили в военный госпиталь.

В бою Бабка получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц. Кроме того, у Алексея были обморожения обеих ног — как позднее рассказали сослуживцы военного, конечности, к счастью, удастся сохранить.