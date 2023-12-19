Российские военнослужащие из группировки «Центр» при поддержке артиллерии отразили пять атак штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Как заявили в пресс-службе Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих. Потери ещё около 180 бойцов украинских войск зафиксированы в ходе работы ВС РФ на Донецком направлении.

По данным Минобороны России за 19 декабря, на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в ходе активных действий при поддержке артиллерии отразили восемь атак 14-й и 60-й бригад ВСУ. Также поражены подразделения 115-й механизированной бригады в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

По оценкам МО РФ, украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр» при поддержке артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва и Петровское (ЛНР). По оценкам МО РФ, противник потерял в этом секторе до 185 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Марьинка (ДНР), а также поразили бойцов и технику 28, 42 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка (ДНР).

В общей сложности противник потерял на данном направлении до 180 военнослужащих, три бронетранспортёра и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777 производства США, САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР). Противник потерял до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу «Мста-С» и орудие Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 14-й бригады Нацгвардии Украины и поразили бойцов 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). ВСУ потеряли до 80 военнослужащих и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии по районам сосредоточения противника поражено до 75 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию ПВО «Пеликан», а также поразили военнослужащих и военную технику противника в 112 районах. Наряду с этим средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников.

Военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры, снятые штурмовиком с позывным Стриж в опорном пункте 79-й ОДШБр ВСУ в Марьинке. Объект взят российскими военными.

Как уточнил российский военнослужащий на записи, украинским боевикам пришлось бежать. Бойцы ВСУ оставили на объекте гранатомёт зарубежного производства, множество гранат, автоматы, боекомплекты и установку для запуска дронов.