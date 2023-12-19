Авиация России уничтожила склад боеприпасов и радиолокационную станцию ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны.
Уточняется, что уничтожены склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ, а также радиолокационная станция ПВО «Пеликан».
Кроме того, авиация поразила живую силу и технику украинской армии в 112 районах.
Также, по данным оборонного ведомства, Вооружённые силы России отразили в течение суток пять атак штурмовых групп украинской армии на Краснолиманском направлении.