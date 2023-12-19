Авиация России уничтожила склад боеприпасов и радиолокационную станцию ВСУ

Оперативно-тактическая авиация России уничтожила склад боеприпасов и радиолокационную станцию украинской армии.

Об этом информирует Министерство обороны.

Уточняется, что уничтожены склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ, а также радиолокационная станция ПВО «Пеликан».

Кроме того, авиация поразила живую силу и технику украинской армии в 112 районах.

Также, по данным оборонного ведомства, Вооружённые силы России отразили в течение суток пять атак штурмовых групп украинской армии на Краснолиманском направлении.