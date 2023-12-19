RT в Telegram
Подпишись

Авиация России уничтожила склад боеприпасов и радиолокационную станцию ВСУ

Короткая ссылка
Оперативно-тактическая авиация России уничтожила склад боеприпасов и радиолокационную станцию украинской армии. 
Авиация России уничтожила склад боеприпасов и радиолокационную станцию ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны.

Уточняется, что уничтожены склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ, а также радиолокационная станция ПВО «Пеликан».

Кроме того, авиация поразила живую силу и технику украинской армии в 112 районах.

Также, по данным оборонного ведомства, Вооружённые силы России отразили в течение суток пять атак штурмовых групп украинской армии на Краснолиманском направлении. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить