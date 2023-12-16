Противник потерял до 290 военных: ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие на Донецком направлении за сутки отразили четыре атаки штурмовых групп противника. Об этом заявили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли в этом секторе до 290 военных. При этом средства ПВО и РЭБ отразили попытку нанесения киевским режимом массированного удара беспилотниками по объектам в Крыму. Все БПЛА противника уничтожены.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в ходе спецоперации поразили живую силу и военную технику ВСУ в 125 районах. Об этом заявили в Минобороны России.

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Российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили попытку нанесения киевским режимом массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены, добавили в оборонном ведомстве.

Всего в течение суток сбито 49 беспилотников киевского режима, в том числе в районах населённых пунктов Верхнекаменка (ЛНР), Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алёшки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

В ночь на 15 декабря в Минобороны сообщили, что российские средства уничтожили над территорией Крыма 32 беспилотника киевского режима.

Обстановка на направлениях СВО

На Купянском направлении ВС России отразили пять атак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районе населённых пунктов Ольшаны и Синьковка Харьковской области, а также Новосёловское Луганской Народной Республики.

Противник потерял на этом направлении до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении отражено две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения в районе населённого пункта Кузьмино ЛНР. В районе Григоровки (ДНР) нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

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Противник потерял на этом направлении до 100 военных, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

На Донецком направлении ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Белогоровки (ЛНР) и населённого пункта Победа (ДНР).

В районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24, 30 и 93-й механизированных бригад ВСУ.

ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения ВС России во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).

Противник потерял более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

РИА Новости

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

Также российские военные нанесли огневое поражение живой силе 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ: до 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, автомобиль, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозёрки Херсонской области потери противника составили до 65 военнослужащих и семь автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.