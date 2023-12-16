Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 290 военных

В Министерстве обороны России заявили, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении до 290 военных.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп», — говорится в сводке ведомства.

Вместе с этим отмечается, что в ряде районов Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что экипажи российской авиации сбили вертолёт Ми-8 украинских войск на Запорожском направлении фронта, передаёт Минобороны России.