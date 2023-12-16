«Пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку»: средства ПВО уничтожили 32 БПЛА над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили над Крымом 32 беспилотника киевского режима. Об этом заявили в Минобороны России. Киев предпринял две попытки атаковать полуостров вечером 15 декабря — в период с 20:30 мск до полуночи. Во время первой атаки силы ПВО сбили 26 беспилотников, во время второй было уничтожено шесть беспилотников самолётного типа.

Российские средства ПВО с вечера 15 декабря уничтожили над территорией Крыма 32 беспилотника киевского режима. Об этом заявили в Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, атаки фиксировались с 20:30 до 23:50 мск в пятницу.

В ходе первой атаки российские средства ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА.

«В период с 20:30 до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в Минобороны.

Позднее над территорией полуострова было уничтожено ещё шесть беспилотников самолётного типа, добавили в ведомстве.

«В период с 23:00 до 23:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Крыма», — добавили в МО.

Военнослужащий зенитного расчёта мобильной группы быстрого реагирования

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Все шесть беспилотников киевского режима также были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Предыдущая крупная атака киевского режима в регионе произошла 5 декабря. Как отмечали в Министерстве обороны, дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника, ещё 13 было перехвачено над акваторией Азовского моря и Республики Крым.

Уничтожение украинских БПЛА в ходе СВО

Как заявил в ходе брифинга о ходе спецоперации 15 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за неделю российские силы перехватили 119 беспилотников киевского режима.

Также были перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. При этом всего с начала проведения СВО российские военные уничтожили 9696 БПЛА киевского режима.

21 ноября в ходе очередного заседания коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что, по сравнению с началом прошлого года, поставки беспилотных летательных аппаратов в войска РФ выросли в 16 раз.

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«Объёмы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз. Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз», — подчеркнул Шойгу.

В России не раз отмечали, что атаки БПЛА на мирные регионы подтверждают террористическую сущность киевского режима.

«Налёты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Не видеть её больше невозможно даже в самых отдалённых уголках нашей планеты», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе спецоперации российские военные успешно корректируют огонь артиллерии и ведут разведку в тылу врага с помощью беспилотников.

Бойцы штурмовой бригады «Ветераны» рассказали военкору RT Станиславу Обищенко о работе по уничтожению позиций противника.

«Отрабатываем по технике, блиндажам и живой силе противника. Я пилот БПЛА, за пять месяцев выполнял разные задачи — наблюдение, корректировка FPV-дронов, разведка в тылу врага на беспилотных летательных аппаратах. Мне нравится служить, я кайфую. Пульт — это моё оружие, я выполняю свои задачи качественно. Прессуем врага огнём, заставляем его отступать назад», — рассказал один из бойцов в беседе с RT.