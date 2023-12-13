«Сожгли БМП, а до этого блиндаж»: как миномётчики ВС РФ уничтожают позиции ВСУ под Кременной

Окрестности Кременной особенно выделяются в пейзажах Донбасса — благодаря лесистой сос новой местности, которая так отличается от степей, лежащих в остальных местах. Здесь стоят миномётчики из группировки «Отважные». На передовых позициях миномётной батареи побывала корреспондент RT.

— Чтобы добраться до боевых позиций, надо проехать по ухабам на «буханке», а потом несколько километров пройти пешком, вовремя укрываясь от вражеских «птичек» под деревьями. В «буханке» мы заводим разговор с командиром миномётной батареи с позывным Мышь.

«Мы стоим примерно тут, — объясняет он. — До этого стояли чуть дальше — и дела были на лайте. Сейчас поинтереснее, потому что у противника появилось много дронов. Напротив нас азовцы* и «Кракен». То есть первая позиция пехоты — это мобилизованные люди, а за ними стоит заградотряд. Как наши дела? Дела отличные».

Несмотря на то что ВСУ регулярно предпринимают атаки на этом направлении, нашим штурмовикам — при поддержке, разумеется, артиллерии — удаётся довольно успешно продвигаться вперёд. Один такой эпизод произошёл совсем недавно.

«У нас была артподготовка к наступлению в течение часа. Была стрельба изо всех орудий, со всех подразделений, для того чтобы помочь пехоте поднять голову и идти. Чтобы противник не мог ничего делать. На протяжении двух суток боя продвинулись на 500 м, после ещё за сутки продвинулись в общей сложности на 800 м, по прошествии ещё трёх дней продвинулись в общей сложности на 1,5 тыс. м», — рассказывает Мышь.

Путь «буханки» кончился, пришлось идти ногами. Миновали покосившуюся табличку «Добро пожаловать в ад» и подбитый танк с жёлто-синей украинской символикой.

RT

Ближе к линии фронта стали попадаться неразорвавшиеся снаряды «кассет». Такие трогать нельзя. Мышь рассказал про группу мобилизованных, один из которых поднял такой снаряд и зачем-то запустил им в дерево. Получил травму руки — по счастью, не очень серьёзную.

«Когда ты приезжала в апреле, эти позиции были ещё украинскими, — объяснил Мышь. — Сейчас идём плотно, ты ступаешь туда же, куда и я. Мы тут прошлись с миноискателями, но сюрпризы ещё могут быть».

Наконец дошли — в тяжёлом бронежилете прогулка в несколько километров кажется довольно длинной. В блиндаже около миномёта, замаскированного, как и орудие, сосновыми ветками, находились несколько миномётчиков. С одним из них, Пеплом, завязался разговор.

«Был под Донецком сначала, потом под Изюмом, теперь вот здесь, — рассказал он. — Обстановка тяжёлая, противник постоянно предпринимает попытки контрнаступления, постоянно запускает свои камикадзе-дроны, их много очень. Самое сложное сейчас — это погодные условия».

Работают ребята на 120-мм миномёте — его максимальная дальность свыше 7 км, так что располагается он относительно далеко от позиций противника, в радиусе поражения FPV-дронов.

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«Каждый день почти мы поражаем живую силу, технику ВСУ, но самое запоминающееся — это блиндажи противника. Когда видно, как враги забегают в блиндаж и на них летит мой снаряд, — говорит Пепел. — И получается поразить противника непосредственно в блиндаже, это подтверждается разведкой».

«Пойдём, — зовёт Мышь, — сходим на ещё один опорник, а потом вернёмся к этим ребятам — они как раз работать будут». Переходим. По дороге Сосна, сержант Мыши, внезапно поднимает голову и говорит: «Воздух!»

Мы кидаемся к деревьям. Я стою, прижимаясь бронежилетом к сосне, — так меньше вероятности, что дрон-камикадзе меня заметит. Звук у него противный — словно маленькая бензопила летает в небе.

Пережидаем, когда звук бензопилы затихнет, идём дальше. На новой позиции к себе привлекает внимание молодой парень с нашивкой на бронежилете «Душнила».

«Буквально раз в неделю наши штурмовики и пехота заходят на новые позиции», — бодро говорит он. По его словам, в последнее время артиллерийские обстрелы украинской армии случаются реже.

RT

«Недавно работали с штурмовой группировкой «Зет-1», у противника был подвоз боеприпасов, мы по ним отработали. Потом показали видео с квадрокоптера — оказалось, уничтожили пятерых с первого попадания. А буквально вчера на ту же точку подъехал КамАЗ противника — мы работали зажигательными боеприпасами и сожгли его», — рассказывает Душнила.

По словам бойца, больше всего мешают дроны-камикадзе: они одноразовые, себестоимость невысокая, печатаются на 3D-принтере, а вреда приносят много.

Возвращаемся обратно к орудию. Мышь выкрикивает команды, миномёт стреляет по заранее намеченной цели — блиндажу противника. Разведка потом донесёт, насколько успешным было попадание. Расчёт готовится ко второму выстрелу, как вдруг снова звучит команда: «Воздух!»

Снова «птичка». Орудие спешно закидывается ветками, расчёт уходит под деревья...

Отправляемся в обратный путь. Доходим до «буханки», возвращаемся на «домик», пьём чай. Там нас встретил боец с позывным Вихрь. «Напрямую мы цель не видим, только слышим. Нам дают характер цели, мы отрабатываем. Сожгли БМП, а до этого блиндаж. Короче, что нам дают, то и уничтожаем», — смеётся Вихрь.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.