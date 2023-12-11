«Бегут и бросают тела погибших»: ВСУ отступают под Часовым Яром и Богдановкой

Ожесточённые бои развернулись в ДНР западнее Артёмовска — в районе Часова Яра и Богдановки. ВСУ здесь отступают и теряют контроль над линиями снабжения. Корреспондент RT побывала в эпицентре боевых действий.

«Под Часовым Яром противник оставляет укрепы, не контролирует дороги. А значит, больше не может завозить подкрепление, боекомплект. Стремительно теряет инициативу, — говорит Кальмар, заместитель по боевой части отдельного штурмового отряда «Борз». — Если он оставит Часов Яр, то это обнажит путь на Богдановку. Здесь работает большое количество наших добровольческих подразделений».

Детали операции Кальмар, естественно, раскрывать не стал, но поделился, что, когда они вместе с другими подразделениями выполнят некоторые задачи, Часов Яр окажется в «подкове».

Погибший солдат ВСУ

RT

Российские бойцы закрепляются на занятых позициях. На оставленных ВСУ опорниках работают наши инженеры и сапёры.

«Мы регулярно находим на их позициях самодельные взрывные устройства, — говорит Славентий, командир инженерно-сапёрного взвода. — Они, отходя, постарались заминировать свои позиции, приходится работать, чтобы разминировать».

«Погода очень плохая, дождливая, невероятно грязно, вперёд тяжело идти, но мы шли, — вспоминает Дирол, боец отряда «Борз». — Шли только ночью — для маскировки. До прямого стрелкового контакта с вэсэушниками дело, кстати, не дошло — они работали по нам миномётами, а когда мы оказались рядом, то позиции они просто бросили».

В боях принимает участие также добровольческий отряд «Эспаньола».

«Сейчас «Эспаньола» проводит боевые действия наступательного характера, — рассказывает Испанец, командир отряда. — У нас максимальный упор на технические средства, нам удалось очень качественно разведку провести, мы стараемся сохранять жизни своих бойцов. Как можно больше воздействия артиллерии и других средств применяется».

Брошенный украинский блиндаж

RT

При этом, по словам Испанца, противник также технологически неплохо оснащён, хотя морально уже практически раздавлен.

«На передних подступах были мощные пулемётные точки, враг трассерами лупил, не давал подойти. Потом разобрались, что это вообще на сервоприводе пулемёты с большими 500-патронными коробами. Смогли их уничтожить и дальше пройти», — говорит Испанец.

«Характер боевых действий напряжённый, — добавляет Жнец, командир отряда «Зубр». — Но противник измотан, отходит. С некоторых направлений он снял артиллерийские части, линейные части. В основном нам сейчас противостоят территориальная оборона и мобилизованные».

Жнец отмечает, что огневое воздействие противника, которое было ещё месяц назад, сильно отличается от того, которое наблюдается сейчас. Заметно, что ВСУ испытывают нехватку осколочно-фугасных боеприпасов, особенно крупных калибров.

«Плотность огня снизилась в разы. Как оказалось, ВСУ не очень стойко держат позиции, когда нет артиллерийского прикрытия. Без артиллерии они бегут и бросают тела погибших», — заключает Жнец.