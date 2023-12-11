Российские военнослужащие из группировки «Восток» пресекли три попытки ВСУ провести ротацию на Южно-Донецком направлении, заявили в пресс-центре объединения. Наряду с этим артиллерия группировки поразила пункты временной дислокации нескольких подразделений ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника. Ещё несколько позиций украинских войск на этом направлении были поражены авиацией.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что военнослужащие отразили ряд атак ВСУ и поразили ряд украинских позиций.

«При поддержке авиации и огня артиллерии подразделения Южной группировки войск отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ и нанесли поражение живой силе противника в районах Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки», — заявил он.

Наряду с этим уничтожены пикап и миномёт калибра 120 мм в районе Марьинки. Артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили бойцов, огневые точки, опорные и наблюдательные пункты 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Суммарные потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих. Также уничтожены два автомобиля, два орудия Д-20, два Д-30 и САУ «Акация».

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 67-й механизированной бригады ВСУ.

«В результате слаженных действий подразделений мотострелкового полка при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих», — заявил Савчук.

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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчётов украинских войск.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные помешали ВСУ провести ротацию на Южно-Донецком направлении.

«В ходе активной обороны артиллерийским огнём пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — заявил Гордеев.

Наряду с этим артиллерия группировки поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Парасковиевки.

По оценкам Минобороны РФ, противник потерял на Южно-Донецком направлении до 80 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что на Купянском направлении военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп ВСУ.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковое соединение 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразило три контратаки штурмовых групп 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районе озера Лиман», — сказал он.

Представитель группировки «Запад» уточнил, что противник отошёл в юго-западном и южном направлениях, потеряв до взвода живой силы. Один военнослужащий ВСУ был взят в плен.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила самоходную установку 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм и миномётный расчёт ВСУ.

Наряду с этим в Минобороны РФ рассказали, что экипаж Су-34 ВКС России нанёс удар по скоплению живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Для уничтожения цели лётчики применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволило им нанести точный удар, не входя в зону действия противовоздушной обороны противника», — заявили в МО.

Поставленная боевая задача была выполнена успешно. Как отметили в ведомстве, экипажи Су-34 находятся на круглосуточном дежурстве в зоне СВО и постоянно выполняют задачи по уничтожению живой силы, техники и опорных пунктов противника.