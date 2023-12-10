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Сенатор Вэнс: всем людям «с мозгами» известно, что ВСУ не отбросить ВС России

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Любой человек «с мозгами в голове» понимает, что Украине не под силу отбросить Россию к границам 1991 года, поэтому конфликт придётся решать переговорами, и лучше побыстрее, считает американский сенатор, республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
Сенатор Вэнс: всем людям «с мозгами» известно, что ВСУ не отбросить ВС России
  • AP
  • © Alex Babenko

«Всякий с мозгами в голове знает, что дело закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, нелепа. Никто в это на самом деле не верил», — утверждал конгрессмен в интервью CNN.

Комментируя новые предложения по финансированию Киева, Вэнс задался вопросом, «что можно достичь с $61 млрд», чего не удалось на $100 млрд, которые уже были выделены на Украину.

По его мнению, США пора признать, что Украине придётся уступить России часть территорий, чтобы положить конец боевым действиям.

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