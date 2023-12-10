США пора признать, что Украине придётся уступить России часть территорий, чтобы положить конец боевым действиям, уверен американский сенатор, республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Конгрессмен выступил против отправления Киеву новой военной помощи, потому что Украина никогда не сможет превзойти Россию в военном плане, пишет The Hill.

«В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне», — утверждал Вэнс в интервью CNN.

Сенатор заявил, что в интересах жителей России и Украины, а также в интересах США — «остановить гибель» людей.

В Кремле ранее отметили, что Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, украинские власти совсем «оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине.