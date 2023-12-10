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Сенатор Вэнс: США должны принять то, что Украина уступит России территории

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США пора признать, что Украине придётся уступить России часть территорий, чтобы положить конец боевым действиям, уверен американский сенатор, республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
Сенатор Вэнс: США должны принять то, что Украина уступит России территории
  • AFP

Конгрессмен выступил против отправления Киеву новой военной помощи, потому что Украина никогда не сможет превзойти Россию в военном плане, пишет The Hill.

«В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне», — утверждал Вэнс в интервью CNN.

Сенатор заявил, что в интересах жителей России и Украины, а также в интересах США — «остановить гибель» людей.

В Кремле ранее отметили, что Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, украинские власти совсем «оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине.

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