Сенатор Вэнс: США должны принять то, что Украина уступит России территории
- AFP
Конгрессмен выступил против отправления Киеву новой военной помощи, потому что Украина никогда не сможет превзойти Россию в военном плане, пишет The Hill.
«В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне», — утверждал Вэнс в интервью CNN.
Сенатор заявил, что в интересах жителей России и Украины, а также в интересах США — «остановить гибель» людей.
В Кремле ранее отметили, что Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного.
Как подчеркнул президент России Владимир Путин, украинские власти совсем «оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине.