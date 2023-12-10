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Путин: власти Украины оборзели, когда объявили русских некоренной нацией

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Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти совсем оборзели, когда объявили русских некоренной нацией на Украине.
Путин: власти Украины оборзели, когда объявили русских некоренной нацией
  • Gettyimages.ru

Фрагменты общения главы государства с Героями России опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Россия не стала бы проводить спецоперацию, если бы киевский режим не начал уничтожать россиян на российских исторических территориях, а также изгонять людей оттуда.

Ранее Путин заявил, что от работы военных в ходе спецоперации зависит будущее России.

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