Путин: власти Украины оборзели, когда объявили русских некоренной нацией

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти совсем оборзели, когда объявили русских некоренной нацией на Украине.

Фрагменты общения главы государства с Героями России опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Россия не стала бы проводить спецоперацию, если бы киевский режим не начал уничтожать россиян на российских исторических территориях, а также изгонять людей оттуда.

Ранее Путин заявил, что от работы военных в ходе спецоперации зависит будущее России.