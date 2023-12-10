Удар по «Катрану» и «Омахе»: ВС РФ поразили места сбора командного состава тактических групп ВСУ

Места сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» ВСУ поражены ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны РФ. Также нанесено поражение хранилищу топлива для украинской бронетехники. Кроме того, на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях отражено в общей сложности 13 атак бригад ВСУ.

ВС РФ ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поразили места сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также нанесено огневое поражение хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Накануне в оборонном ведомстве рассказали, что групповым ударом поражены места производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», используемых украинскими войсками.

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее на этом направлении авиация группировки российских войск «Запад» нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе 31-й бригады Нацгвардии Украины возле Серебрянки (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля.

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На Донецком направлении грамотными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ вблизи н. п. Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа (ДНР). Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ возле н. п. Артёмовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка (ДНР).

Общие потери противника составили до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Новомихайловка, Новодонецкое, Никольское, Старомайорское (ДНР) и Червоное (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населённого пункта Новопрокоповка (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, а также один автомобиль.

На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику возле Гавриловки (Херсонская область). Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Двое украинских военнослужащих сдались в плен.