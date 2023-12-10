Нанесено 14 ракетно-бомбовых ударов: авиация группировки войск «Запад» поразила пункты дислокации бригад ВСУ

На Купянском направлении авиация группировки российских войск «Запад» нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. Всего за сутки украинские войска потеряли до роты военнослужащих, три автомобиля и три миномётных расчёта. При этом расчётами БПЛА группировки войск «Днепр» за прошедшую неделю уничтожено около 20 единиц боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Экипажи оперативно-тактической авиации группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.

Были поражены пункты временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделений территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новосёловка.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией поражены позиции украинских войск возле Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

«Всего за истекшие сутки противник потерял до роты военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», три миномётных расчёта и пункт боепитания», — заключил он.

Кроме того, на полигоне в базовом районе на Купянском направлении инструкторы группировки войск «Запад» продолжают совершенствовать боевую подготовку военнослужащих, заключивших первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ.

По данным Минобороны России, занятия проводят инструкторы, недавно вернувшиеся из зоны специальной военной операции.

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«На учебном полигоне сейчас проходит тренировка таких вопросов, как отражение нападения противника. Также передвижение на поле боя. Стрельбы из РПГ, АГС, ПКТ, автоматов. Тренировки по стрельбе проходят постоянно. Стрельба из различных видов вооружения в дальнейшем пригодится при выполнении боевых задач в зоне СВО», — сообщил командир роты огневой поддержки с позывным «Белый».

«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и армейской авиации пресекли атаку и сорвали ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Он добавил, что артиллерийским огнём поражены пункты временной дислокации первого батальона этой бригады возле Урожайного, а также 118-й бригады территориальной обороны вблизи Макаровки.

Кроме того, ударом тяжёлых огнемётных систем уничтожена живая сила противника в опорных пунктах в районе Новомихайловки, а бомбардировщиками нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Прасковиевки.

«Потери противника составили до 80 боевиков убитыми и ранеными и два автомобиля», — заключил он.

Также на Южно-Донецком направлении расчёты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Приморья нанесли огневое поражение по опорным пунктам ВСУ возле Клещеевки.

«Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии продолжают постепенно продвигаться вперед на Артемовском направлении СВО», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кадры боевой работы расчётов 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б»

«Днепр»

За прошедшую неделю расчёты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» уничтожили около 20 единиц боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«За истёкшую неделю, с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников, было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра», — говорится в сообщении.

Боевая работа расчётов беспилотных летательных аппаратов ВДВ группировки войск «Днепр»

Отмечается, что в ходе круглосуточной воздушной разведки подразделения ВДВ обнаруживают укрытия личного состава ВСУ, командно-наблюдательные пункты, различные плавсредства, радиолокационные станции и станции связи, позиции артиллерии. Затем координаты целей передаются на пункты управления, после чего они уничтожаются огнём ствольной и реактивной артиллерии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 3 по 8 декабря на Херсонском направлении при попытках ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра были уничтожены до 350 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка.