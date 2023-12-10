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В Минобороны впервые сообщили о применении вертолётов Ка-52М в зоне СВО

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Вертолёты Ка-52М нанесли удар по позициям ВС Украины на Донецком направлении.

Об этом сказано в первом сообщении Министерва обороны России о применении этих боевых машин в зоне спецоперации.

В заявлении говорится, что экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Донецком направлении.

В сентябре в «Ростехе» сообщили о передаче в Минобороны России модернизированного российского самолёта ДРЛО А-50У.

По словам аналитиков, подобные самолёты активно задействуются в ходе СВО. Увеличение количества этих машин позволит повысить эффективность борьбы с вражескими беспилотниками и крылатыми ракетами, считают специалисты.

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