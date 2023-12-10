Самолёты группировки ВС России «Запад» нанесли 14 ударов по пунктам дислокации бригад украинских войск возле пяти населённых пунктов.

Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.

По его словам, экипажи нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаной, Першетравневого, Стельмаховки, Степовой и Новосёловки.

Ранее в ведомстве заявили, что экипажи вертолётов Ка-52 армейской авиации Западной группировки войск выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций украинских войск на Купянском направлении.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что ВС России поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.