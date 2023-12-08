Взводный опорный пункт и склад боеприпасов украинских войск уничтожены огнемётчиками группировки войск «Запад» на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также на данном направлении экипажами танков Т-90М «Прорыв» нанесено огневое поражение по позиции артиллеристов, наблюдательному пункту и групповой цели ВСУ.

На Купянском направлении огнемётчиками штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» из реактивных пехотных огнемётов РПО-А «Шмель» уничтожены взводный опорный пункт и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Данные о перемещении нескольких вооружённых групп украинской армии были получены в ходе предварительной разведки местности, в том числе с помощью беспилотного летательного аппарата. Через средства связи координаты противника были переданы на пункт управления.

«Мы занимаемся подавлением живой силы и легкобронированной техники. Также можем работать по окопам и опорным пунктам. Если выходит пехота, то мы начинаем работать и накрываем весь квадрат. И у всех отбивает желание куда-то лезть. Задача по уничтожению взводного опорного пункта и склада боеприпасов противника была выполнена в полном объёме и без потерь», — заявил командир взвода с позывным Лис.

Также на Купянском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойскового объединения Западной группировки уничтожили групповую цель ВСУ. Кроме того, было нанесено огневое поражение по позиции артиллеристов и наблюдательному пункту противника.

«В основном выезжаем по команде на выезды. Стреляем с закрытых огневых позиций. Всегда готовы к выполнению новых боевых задач. Когда стреляем с закрытых огневых позиций, мы находимся в большей безопасности. Противник здесь нас не видит», — пояснил командир танковой роты с позывным Север.

Боевая работа танкового экипажа Т-80БВМ ЗВО на Купянском направлении

Артёмовское направление

Штурмовые подразделения Ивановского соединения ВДВ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на Артёмовском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что десантники в ходе ведения активной обороны успешно выполняют задачи по уничтожению подразделений ВСУ, стремящихся закрепиться на позициях с флангов.

«Военнослужащие разведывательного батальона Ивановского соединения воздушно-десантных войск небольшими группами приближаются с различных направлений к позициям, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен», — говорится в сообщении.

Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт на Артёмовском направлении

Наряду с этим подразделениями ВДВ с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артёмовска.

Расчёт FPV-дрона массированным последовательным ударом нескольких аппаратов поразил противника в укрытии опорного пункта. Результат уничтожения объектов ВСУ был зафиксирован средствами объективного контроля.

Донецкое направление

На Донецком направлении экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ.

После применения авиационных средств поражения истребители выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«В ходе выполнения боевой задачи было обнаружено скопление живой силы противника, была поставлена задача на уничтожение, выполнили подготовку к повторному вылету, взлёт, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, далее — противоракетное маневрирование, отход от цели, заход на посадку на аэродроме вылета», — сказал лётчик с позывным Сокол.

По его словам, с земли авианаводчики сообщили о поражении заданной цели и поблагодарили за работу.

Боевая работа экипажей штурмовиков Су-25 на Донецком направлении

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении артиллеристы группировки войск «Центр» применили агитационные снаряды для залистовывания позиций украинских националистов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, каждый снаряд содержит около 500 листовок на русском и украинском языках с призывом к добровольной сдаче в плен. Военнослужащим ВСУ гарантируют сохранение жизни, оказание помощи, а также призывают помнить, что их жизнь дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства Украины.

В таком боеприпасе нет поражающих элементов. На нём присутствует надпись «Агит». Дальность стрельбы составляет более 10 км.