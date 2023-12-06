Противник потерял до 140 военнослужащих: в МО РФ заявили об отражении пяти атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие из группировки «Запад» на Купянском направлении отразили пять атак ВСУ. Противник потерял в этом секторе до 140 военнослужащих. В результате отражения двух атак ВСУ на Донецком направлении противник потерял до 300 военнослужащих. За сутки ВС РФ также поразили ряд объектов, в том числе пункт управления БПЛА, склады боеприпасов и горючего.

ВС РФ на Купянском направлении отразили пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ивановка (Харьковская область) и озера Лиман. Об этом заявили в Минобороны России.

Противник потерял до 140 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу М119 производства США.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районе Григоровки (ДНР). Наряду с этим авиация поразила живую силу и технику ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

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Как уточнили в МО РФ, противник потерял на данном направлении до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, а также две САУ Dana чешского производства.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка (ЛНР) и Кирово (ДНР).

Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки (ДНР).

Потери противника составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две САУ Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах н. п. Новомихайловка и Макаровка (ДНР).

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Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, САУ Krab польского производства. Также уничтожены артиллерийская система М777, две САУ «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления военнослужащих и техники 33, 65 и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Лукьяновское (ДНР). Противник потерял до 55 военнослужащих. Также уничтожено два автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделения российских войск, артиллерия и авиация поразили позиции противника в районах н. п. Качкаровка, Весёлое и Гавриловка (Херсонская область).

По данным МО РФ, противник в общей сложности потерял на этом направлении до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, САУ М109 Paladin и артиллерийскую систему М777, а также орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили пункты управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего, а также живую силу и военную технику в 113 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили самолёты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах н. п. Доброполье (ДНР) и Камышеваха (Запорожская область).

Также уничтожены 76 украинских беспилотников, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.