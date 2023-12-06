Поражены два блиндажа и огневая точка: в группировке «Юг» заявили о срыве атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие из группировки «Юг» сорвали атаку штурмовой группы одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ на Донецком направлении. Как отметили в пресс-центре объединения, артиллерия на этом участке фронта нанесла огневое поражение двум блиндажам и долговременной огневой точке противника. В МО РФ также рассказали, что разведчики группировки «Запад» проникли в тыл ВСУ и уничтожили склад оружия производства НАТО на Купянском направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что военнослужащие при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на позиции ВС РФ, а также поразили бойцов и технику украинских войск в районах Богдановки, Клещеевки и Торецка.

Кроме того, подразделения мотострелкового соединения сорвали атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки.

«Ударами артиллерии на этом участке фронта нанесено огневое поражение двум блиндажам и долговременной огневой точке противника», — отметил Астафьев.

Между тем средства противовоздушной обороны сбили беспилотники в районах н. п. Горловка, Ялынское и Спорное (ДНР).

«Всего на Донецком направлении противник потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и миномёт калибра 120 мм», — напомнил Астафьев.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что авиация объединения нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянского лесничества.

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Кроме того, мотострелковые подразделения поразили в районе Червоной Дибровы штурмовую группу 63-й механизированной бригады ВСУ. Как напомнил Савчук, противник потерял до 55 бойцов.

В МО РФ также рассказали о работе танкистов группировки войск «Запад», которые уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

Как говорится в сообщении ведомства, экипажи Т-72Б3 выдвинулись на передний край обороны противника для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений.

«Огонь корректировался с помощью БПЛА, его же камера фиксировала попадание. Кадры объективного контроля подтвердили, что позиции боевиков были разгромлены. После проведения боевой стрельбы танковые экипажи совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника», — уточнили в МО.

Кроме того, сообщается, что группа разведчиков группировки «Запад» проникла в тыл ВСУ на Купянском направлении и уничтожила склад стрелкового оружия производства НАТО на Купянском направлении.

«Погодные условия, рассеянность противника и их боевые порядки позволяют нам скрытно через линию боевого соприкосновения пройти в их тыловые районы. Зачастую мы даже не встречаем сопротивления, потому что или нас вовсе не замечают и принимают за своих, либо мы успеваем провести быстрый рывок и уничтожить на месте наблюдателей», — приводит пресс-служба МО РФ слова старшего разведчика с позывным Фролл.

Отмечается, что после выполнения боевой задачи разведгруппа без потерь вышла в тыловой район к своим подразделениям.

Помимо прочего, в МО рассказали, что артиллерийские расчёты 122-мм гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения группировки «Центр» сорвали очередную безуспешную ротацию украинских националистов на Краснолиманском направлении. Российские бойцы уничтожили средства подвоза личного состава и боеприпасов.

«Не имея успеха, остатки подразделения ВСУ были вынуждены спасаться бегством с линии боевого соприкосновения. После чего по разведанному квадрату отступления противника артиллеристами группировки был нанесён удар методом «огневого прочёсывания», — уточнили в пресс-службе МО.

Отмечается, что созданная таким образом зона поражения позволила одновременно перекрыть основные и возможные пути отхода.