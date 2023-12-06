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Подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили три БПЛА ВСУ

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Подразделения ПВО ивановских десантников при помощи переносных ЗРК «Верба» и «Стрела-10» уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что среди уничтоженных БПЛА Fly Eye, «Лелека-100» и «Фурия».

Также вертолёты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ.

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