Подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили три БПЛА ВСУ
Подразделения ПВО ивановских десантников при помощи переносных ЗРК «Верба» и «Стрела-10» уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что среди уничтоженных БПЛА Fly Eye, «Лелека-100» и «Фурия».
Также вертолёты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ.
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