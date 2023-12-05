При поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем: ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на трёх направлениях СВО

Российские войска в зоне СВО за сутки отразили восемь атак ВСУ на трёх направлениях, заявили в Минобороны РФ. Так, на Донецком направлении противник потерял до 270 военнослужащих. Ещё три атаки штурмовых групп ВСУ отбиты на Купянском направлении, одна атака — на Запорожском направлении.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, а также живую силу и военную технику ВСУ в 103 районах. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Наряду с этим средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Широкое (Днепропетровская область) и Березниговатое (Николаевская область), а также вертолёт Ми-8 в районе н. п. Песчаное (Харьковская область). Кроме того, уничтожено 74 украинских беспилотника.

Обстановка на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Ивановка и Синьковка (Харьковская область).

Также поражены живая сила и техника противника в районах н. п. Песчаное, Берестовое (Харьковская область) и Невское (ЛНР). ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Противник в общей сложности потерял до 55 военнослужащих, а также два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Богдановка, Клещеевка и Торецк (ДНР). Противник потерял до 270 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Урожайного (ДНР) и Левадного (Запорожская область).

За сутки уничтожены до 245 военнослужащих ВСУ, а также четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе Успеновки (Запорожская область).

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Работино и Дорожнянка (Запорожская область). ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении в результате действий российских подразделений, огня артиллерии и авиации противник потерял до 40 военнослужащих, а также пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М-109 Paladin, артиллерийскую систему М777 производства США и САУ «Гвоздика».

Работа тульских десантников в ходе СВО

Министерство обороны РФ также показало кадры работы подразделения тульских десантников. Мобильным расчётом на мотовездеходе, оснащённом противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот», была уничтожена группа пехоты противника численностью до десяти человек, которая укрывалась в опорном пункте недалеко от позиций российских бойцов.

Противника обнаружили с помощью средств объективного видеоконтроля, после чего экипажи мобильных групп оперативно выдвинулись в указанный район.

«Десантники уничтожили опорный пункт и личный состав, попав в боекомплект, предназначенный для ствольной артиллерии», — сообщили в оборонном ведомстве.

Во избежание ответного огня со стороны подразделений ВСУ расчёт оперативно свернул пусковую установку и сменил огневую позицию.