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Отряды подразделения «Север-V» зачищают лесопосадки около Артёмовского в ДНР

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Отряды подразделения «Север-V» зачищают лесопосадки под Артёмовским в Донецкой Народной Республике.
Отряды подразделения «Север-V» зачищают лесопосадки около Артёмовского в ДНР
  • РИА Новости

Об этом заявил представитель добровольческо-штурмового корпуса.

«В основном сейчас идёт зачистка укрепрайонов, зачистка идёт лесополос, которые были вокруг дороги... уничтожаются опорные пункты противника», — приводит его слова РИА Новости.

Боец отметил, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал кадры мощных прилётов по позициям украинских войск под Клещеевкой в ДНР.

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