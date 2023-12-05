Отряды подразделения «Север-V» зачищают лесопосадки около Артёмовского в ДНР

Отряды подразделения «Север-V» зачищают лесопосадки под Артёмовским в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявил представитель добровольческо-штурмового корпуса.

«В основном сейчас идёт зачистка укрепрайонов, зачистка идёт лесополос, которые были вокруг дороги... уничтожаются опорные пункты противника», — приводит его слова РИА Новости.

Боец отметил, что наступление в рамках тактического замысла успешно развивается.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал кадры мощных прилётов по позициям украинских войск под Клещеевкой в ДНР.