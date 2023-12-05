Военнослужащие российской группировки «Запад» в ходе боёв на Купянском направлении сорвали попытку ротации бойцов двух бригад ВСУ на передовых позициях. Как заявил начальник пресс-центра группировки, противник вынужден был отойти, потеряв около взвода военнослужащих. Ещё две ротации ВСУ были сорваны на Южно-Донецком направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военнослужащие сорвали попытку ротации ВСУ на Купянском направлении.

«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в ходе активных действий мотострелковых подразделений при поддержке огня артиллерии сорваны попытки провести смену военнослужащих на передовых позициях 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад», — заявил он.

Он добавил, что противник вынужден был отойти, потеряв около взвода военнослужащих.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и два миномётных расчёта противника в районе Ивановки.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что на Донецком направлении военнослужащие объединения во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев

«Противник потерял в боях до 300 военнослужащих, два бронетранспортёра, два пикапа, 152-мм самоходную артиллерийскую гаубицу 2С6 «Гиацинт», — заявил Астафьев.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что на Южно-Донецком направлении сорвана ротация двух бригад ВСУ.

«В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии пресекли действия группы минирования и сорвали ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого, 118-й бригады территориальной бригады ВСУ в районе Старомайорского», — сказал Чехов.

По его словам, в ходе боевых действий были уничтожены квадроцикл и до 17 боевиков. Наряду с этим артиллерия уничтожила станцию РЭБ «Нота». Авиация поразила военнослужащих и технику 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.

«Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — заключил Чехов.

Наряду с этим в Минобороны РФ рассказали, как экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

Отмечается, что противник был обнаружен военнослужащими разведывательного подразделения при помощи беспилотника.

«Координаты были получены от разведчиков, которые вели воздушную разведку местности. Была поставлена задача, и мы выдвинулись на огневую позицию. Для уничтожения этого опорного пункта пришлось работать прямой наводкой. С трёх выстрелов цель была поражена», — приводит пресс-служба МО слова командира танка с позывным Тамбов.

Кроме того, танкисты группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Данные о перемещении групп противника танкисты также получили от расчётов БПЛА.

«Используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты совершили марш в заданный район и нанесли удары по разведанному квадрату в лесополосе, которую пытались занять подразделения ВСУ», — рассказали в пресс-службе МО.

Как уточнили в ведомстве, танкисты вели огонь 125-мм осколочными снарядами, позволяющими с высокой эффективностью поражать цели как прямой наводкой, так и по навесной траектории.

В результате была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооружённых формирований, уничтожены склад с боеприпасами и позиции миномётных расчётов с орудием и личным составом.