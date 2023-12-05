РИА Новости: ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

ВС России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населённом пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и сёла ДНР.

Об этом рассказал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол». «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе», — передаёт РИА Новости. По словам военного, российским войскам осталось занять буквально несколько домов, и оборона противника «полностью рухнет». Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными на Южно-Донецком направлении. Также ВС России пресекли действия группы минирования ВСУ на Южно-Донецком направлении.