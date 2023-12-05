ВС России пресекли действия группы минирования ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом информирует ТАСС.
Речь идёт о подразделении 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого и 118-й бригады территориальной бригады ВСУ в районе Старомайорского.
Отмечается, что в ходе боевых действий был уничтожен квадроцикл и до 17 боевиков, а также станция РЭБ «Нота».
Ранее российские десантники поразили блиндаж с десятью бойцами ВСУ на Донецком направлении.
Также экипажи танков Т-80БВМ сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.