Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов мотострелковые подразделения группировки пресекли действия украинской группы минирования и сорвали ротацию двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС.

Речь идёт о подразделении 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого и 118-й бригады территориальной бригады ВСУ в районе Старомайорского.

Отмечается, что в ходе боевых действий был уничтожен квадроцикл и до 17 боевиков, а также станция РЭБ «Нота».

Ранее российские десантники поразили блиндаж с десятью бойцами ВСУ на Донецком направлении.

Также экипажи танков Т-80БВМ сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.