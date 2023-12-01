В Запорожской области: ВС РФ поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ
ВС РФ поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ
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Центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов ВСУ поражён ударами авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией на территории Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Также нанесено огневое поражение по складу авиационных средств поражения в Кировоградской области, по радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населённого пункта Лозовое (Херсонская область), а также живая сила и техника ВСУ в 106 районах.
Средствами противовоздушной обороны возле н. п. Тягинка (Херсонская область) сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а вблизи н. п. Пересадовка (Николаевская область) — самолёт МиГ-29. Также перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее 1 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли свыше 125 тыс. человек и более 16 тыс. единиц различного вооружения.Также на russian.rt.com Свыше 125 тыс. человек и более 16 тыс. единиц вооружения: Шойгу огласил потери ВСУ за полгода с начала контрнаступления
Ситуация на линии боевого соприкосновения
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны возле н. п. Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка (Харьковская область).
Потери противника составили до 35 военнослужащих, два танка, три пикапа, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника вблизи Торского, Северска и Григоровки (ДНР). Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и два автомобиля.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах н. п. Константиновка, Дылеевка, Георгиевка (ДНР).
Потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены шесть атак штурмовых групп противника неподалёку от н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Успеновка и Малая Токмачка (Запорожская область).
Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-20.
На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.
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