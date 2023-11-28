При поддержке авиации и огня артиллерии: ВС России заняли более выгодные рубежи в районе Артёмовска

Российские военнослужащие при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артёмовска, заявили в Минобороны РФ. В секторе также успешно отражены три атаки украинских военных, противник потерял до 135 человек личного состава. Наряду с этим ВС РФ поразили ряд объектов, в том числе центр подготовки и применения БПЛА ВСУ и хранилище авиатоплива.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Противник потерял до 30 военнослужащих, а также гаубицу Д-20. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» ударами авиации и артиллерии поразила скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Торское и Григоровка (ДНР). ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и два пикапа.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке авиации и артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артёмовска (ДНР). Кроме того, успешно отражены три атаки и поражены живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка (ДНР). Всего на данном направлении противник потерял до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили военнослужащих и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Новомихайловка, Угледар и Урожайное (ДНР). Как отметили в МО РФ, противник потерял до 75 военнослужащих и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовой группы противника в районе н. п. Новопокровка (Запорожская область). Авиация и артиллерия поразили военных и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Малая Токмачка (Запорожская область). ВСУ потеряли в секторе до 65 военнослужащих, а также два бронетранспортёра М113 производства США.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации противник потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

По данным оборонного ведомства, за сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили ряд объектов украинских войск.

Среди них центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей — две П-18 и одна СТ-68. Наряду с этим поражены живая сила и техника ВСУ в 103 районах.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили шесть украинских беспилотников.

В Минобороны также рассказали о работе зенитчиков группировки «Восток», которые продолжают выполнять задачи по прикрытию войск от ударов дронов и других средств воздушного нападения под Угледаром на Южно-Донецком направлении.

Как подчеркнули в МО, мобильные группы ПВО в составе расчётов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» несут круглосуточное дежурство на передовых позициях.

Заместитель командира взвода с позывным Маугли рассказал, что противник в настоящее время применяет много дронов. По его словам, в арсенале ВСУ появились так называемые большие промышленные дроны, которые перевозят на себе большое количество взрывчатых веществ.

«Работаем также по ним. Вычисляем, наблюдаем. Но в основном это беспилотники разведывательного типа, это «Фурия» и «Лелека», — пояснил военный.

Как уточнили в МО, на счету морпехов-зенитчиков, кроме БПЛА, также десятки других сбитых целей, в том числе самолёты и вертолёты противника.