ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ и три РЛС

Российские войска поразили хранилище авиатоплива и три радиолокационные станции ВСУ.

«Поражены... хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей... а также живая сила и военная техника в 103 районах», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, ВС России поразили центр подготовки и применения беспилотников украинской армии.

Ранее стало известно, что экипажи ударных вертолётов Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.