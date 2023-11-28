ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ и три РЛС
- РИА Новости
«Поражены... хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей... а также живая сила и военная техника в 103 районах», — заявили в Минобороны России.
Кроме того, ВС России поразили центр подготовки и применения беспилотников украинской армии.
Ранее стало известно, что экипажи ударных вертолётов Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.