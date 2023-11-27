На Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях: ВС РФ отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ

ВС России отразили шесть атак штурмовых групп противника на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что российские средства ПВО сбили над южной частью акватории Азовского моря две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200. Также уничтожен 21 украинский беспилотник.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное (ДНР), а также живую силу и военную технику в 107 районах. Об этом заявили в Минобороны России.

Наряду с этим средства противовоздушной обороны сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200 над южной частью акватории Азовского моря. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотник.

Обстановка на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах Ивановки и Синьковки (Харьковская область).

ВСУ потеряли в этом секторе до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также на russian.rt.com В ходе ведения активной обороны: в группировке «Запад» заявили об отражении четырёх контратак ВСУ за сутки

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр» и ударам авиации отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, поражены живая сила и техника 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки (ЛНР). Противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки (ДНР).

Противник в общей сложности потерял на данном направлении до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и Павловки (ДНР), а также 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область).

Противник потерял до 110 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и две САУ «Гвоздика».

Работа морпехов Тихоокеанского и Балтийского флотов группировки «Восток»

Cпецкор RT Александр Пискунов показал работу морпехов Тихоокеанского и Балтийского флотов группировки «Восток». Военнослужащие без единого выстрела взяли под контроль опорники ВСУ в ДНР.

В беседе с корреспондентом военные отметили, что в последние недели это обычное поведение ВСУ, противник «подугас».

«И арта у них стала слабее, и даже элементарную разведку боем они проводят очень редко. Гаснет противник, мы наступаем», — сказал военный.