Российские военные из группировки «Запад» отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе группировки. По оценкам российской стороны, потери противника составили до 20 военнослужащих. На этом направлении СВО также нанесены удары тяжёлыми огнемётными системами по укрытиям нескольких бригад ВСУ и сбито три беспилотника противника.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения объединения продолжают выполнять боевые задачи на Донецком направлении специальной военной операции.

По его словам, в ходе ведения активной обороны отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Ленинского, Шумов и Марьинки.

Наряду с этим поражены живая сила и техника 5-й и 80-й штурмовых, 28, 30, 42 и 93-й механизированных бригад в районах Артёмовского, Клещеевки, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки. Убитыми и ранеными противник потерял до 200 военнослужащих, отметил Астафьев.

Артиллерийские расчёты группировки поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД», а также два пикапа и блиндаж подразделений 79-й десанто-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка и Новомихайловка (ДНР).

Кроме того, артиллерийские подразделения уничтожили склад боеприпасов противника в районе Красногоровки.

Начальник пресс-службы группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 43-й механизированной бригад в направлении Синьковки и Ивановки.

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По оценкам российской стороны, потери противника составили до 20 военнослужащих.

Кроме того, расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 14-й механизированной бригады, 101, 103 и 105-й бригад территориальной обороны в районе Ивановки, Кисловки и Котляровки.

Помимо прочего, средства противовоздушной обороны огнём из ЗРК «Бук-М3» уничтожили три БПЛА типов «Фурия», Shark и «Лелека-100» в районах Таволжанки и Конопляновки.

В Минобороны также рассказали, что штурмовой отряд ивановских десантников провёл захват и зачистку взводного опорного пункта ВСУ с засевшим в нём подразделением украинских военнослужащих к северу от Артёмовска.

Объект был обнаружен расчётом БПЛА, после чего по координатам ударили из артиллерии. Позднее штурмовой отряд ВС РФ произвёл захват и зачистку, подойдя скрытно и незаметно для противника с разных сторон.

«Сломив сопротивление украинских военных огнём из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники заставили их сложить оружие и сдаться. Оказавшие сопротивление были ликвидированы», — рассказали в ведомстве.

По итогам столкновения четверо военнослужащих ВСУ были взяты в плен, остальные отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов.

Наряду с этим в МО РФ сообщили об уничтожении экипажем истребителя-бомбардировщика Су-34 блиндажей, личного состава и техники ВСУ на Херсонском направлении.

«Получили координаты цели, выполнили необходимые расчёты, оценили рельеф местности в районе цели, произвели полёт по маршруту на предельно малых высотах. За несколько километров до цели выполнили разгон скорости, подскок, набор высоты бомбометания, прицеливание по цели, сброс, уход на предельно малые высоты, возврат на свой аэродром», — приводит пресс-служба МО слова лётчика.