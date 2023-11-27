ВС России поразили станцию РЭБ «Буковель-АД» и блиндаж ВСУ

Начальник группировки войск «Юг» ВС России Вадим Астафьев заявил, что российские военные на Донецком направлении поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и блиндаж ВСУ.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов противника в районе Красногоровки.

Также морпехи России захватили два опорных пункта ВСУ под Угледаром.