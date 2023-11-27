ВС России поразили станцию РЭБ «Буковель-АД» и блиндаж ВСУ
Начальник группировки войск «Юг» ВС России Вадим Астафьев заявил, что российские военные на Донецком направлении поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и блиндаж ВСУ.
Об этом информирует РИА Новости.
Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов противника в районе Красногоровки.
Также морпехи России захватили два опорных пункта ВСУ под Угледаром.
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