Кадыров: ВС России уничтожили группу украинских диверсантов под Артёмовском
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он рассказал, что данные о местонахождении сил ВСУ бойцам предоставили солдаты спецназа «Ахмат». По словам Кадырова, взаимодействие подразделений помогло окружить противника в одном из зданий.
«Несмотря на ожесточённое сопротивление врага, занявшего более выгодную оборонительную позицию, наши бойцы сумели быстро ликвидировать неприятеля, избежав при этом потерь среди личного состава», — написал он.
Ранее сообщалось, что в ДНР нашли тайник с гранатомётами для украинских диверсантов.