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Кадыров: ВС России уничтожили группу украинских диверсантов под Артёмовском

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Военнослужащие отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД по Чеченской республике и бойцы 2-го армейского корпуса ликвидировали группу украинских диверсантов в пригороде Артёмовска. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров: ВС России уничтожили группу украинских диверсантов под Артёмовском
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он рассказал, что данные о местонахождении сил ВСУ бойцам предоставили солдаты спецназа «Ахмат». По словам Кадырова, взаимодействие подразделений помогло окружить противника в одном из зданий.

«Несмотря на ожесточённое сопротивление врага, занявшего более выгодную оборонительную позицию, наши бойцы сумели быстро ликвидировать неприятеля, избежав при этом потерь среди личного состава», — написал он.

Ранее сообщалось, что в ДНР нашли тайник с гранатомётами для украинских диверсантов.

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