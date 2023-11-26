Два Су-27 и МиГ-29: в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за сутки трёх самолётов ВСУ

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили три истребителя Воздушных сил Украины в зоне спецоперации: два Су-27 и один МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в 128 районах. Кроме того, российские подразделения отразили несколько атак ВСУ на линии соприкосновения. По данным Минобороны, только на Донецком направлении СВО противник потерял до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала новую сводку о ходе специальной военной операции. По данным за 26 ноября, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 128 районах, а также хранилища авиатоплива в Полтавской области и арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили два Су-27 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Новорайск и Великая Александровка (Херсонская область), а также МиГ-29 в районе н. п. Пятихатки (Днепропетровская область).

Кроме того, за сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 53 украинских беспилотника.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах н. п. Синьковка и Ивановка (Харьковская область).

Наряду с этим поражены живая сила и техника 14-й механизированной бригады, 101, 103 и 105-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Ивановка, Кисловка и Котляровка (Харьковская область). ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам армейской авиации и огню артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Также поражены живая сила и техника 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах н. п. Серебрянка, Григоровка и Ямполовка (ДНР). В общей сложности противник потерял здесь до 60 человек и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Ленинское, Шумы и Марьинка (ДНР).

Наряду с этим поражены живая сила и техника 5-й, 80-й штурмовых, 28, 30, 42 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Артёмовское, Клещеевка, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР). В общей сложности ВСУ потеряли в этом секторе до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

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В ходе контрбатарейной борьбы были поражены САУ Krab польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубицы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика» и орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Шевченко (ДНР) и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, поражены живая сила и техника 127-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область). Противник потерял до 80 военнослужащих и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу 33-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино. Потери ВСУ составили до 35 человек, танк и два автомобиля.

На Херсонском направлении авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе н. п. Тягинка (Херсонская область). Противник потерял здесь до 55 военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция и САУ М109 Paladin производства США.