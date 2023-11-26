Средства ПВО России за сутки перехватили 53 БПЛА ВСУ и 17 снарядов РСЗО HIMARS
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«За сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сводке.
В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Харьковской областях.
Ранее Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки украинской армии на Купянском направлении.