В районе Димитрова: ВС РФ поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Ударами авиации, беспилотников и огнём артиллерии поражён пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ возле Димитрова (Запорожская область), сообщили в Минобороны РФ. Также российские истребители сбили в зоне СВО самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а средства ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА. Потери ВСУ в личном составе в течение прошедших суток — до 765 военнослужащих убитыми и ранеными.

Российские военные поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ возле Димитрова (Запорожская область). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132 районах», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Сообщается также, что истребительная авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Красноармейска (ДНР). Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM производства США. Кроме того, было уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на линии фронта

В Минобороны РФ рассказали о ситуации на линии боесоприкосновения в зоне проведения СВО.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область). Потери противника — до 110 военнослужащих, а также танк, две боевые машины пехоты и артиллерийская система М777 производства США.

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На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» возле н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённого пункта Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа и две артиллерийские системы М777 производства США.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ вблизи н. п. Клещеевка, Артёмово, Георгиевка и Новомихайловка (ДНР). Потери противника за сутки — до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, три артиллерийские системы М777 производства США, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны неподалёку от н. п. Константиновка и Угледар (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица FH70 производства Великобритании.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33, 116 и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Успеновка и Малая Токмачка (Запорожская область). Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих, а также два танка, две боевые бронированные машины и орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожены до 70 военнослужащих, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».