В течение прошедших суток российские войска отразили восемь атак бригад ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. Также средствами ПВО были сбиты два самолёта Воздушных сил Украины: Су-27 и МиГ-29.

Российские военные на Краснолиманском направлении в течение прошедших суток слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отразили атаки украинских войск в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР).

Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Синьковка и Тимковка (Харьковская область). Потери противника составили до 160 военнослужащих, а также два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника вблизи н. п. Раздоловка, Миньковка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Угледар и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Наряду с этим штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ захватили опорный пункт ВСУ к северу от Артёмовска, уничтожив в ходе боя одну БМП-1 и лёгкий танк западного производства. Также штурмовики отразили одну контратаку противника, задействовав автоматические гранатомёты АГС-17 «Пламя» против наступающих украинских военных.

Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33, 65 и 118-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Работино, Малая Токмачка и Степовое (Запорожская область).

Суточные потери противника составили до 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, а также буксируемая гаубица М119 американского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта воздушных сил Украины: Су-27 возле н. п. Бригадировка (Харьковская область) и МиГ-29 в районе н. п. Роскошное (ДНР). Также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата.

В свою очередь, корреспондент RT Роман Косарев сообщил, что на днях бывшие военнослужащие ВСУ дали присягу на верность России. Всего год назад многие из них числились военнопленными, а в сентябре 2022 года они подали заявление на вступление в формирующийся батальон им. Хмельницкого.

По его словам, был проведён строгий отбор — приняли только тех, кто доказал свою непричастность к убийствам мирных жителей. Теперь они будут защищать Отечество в рядах российской армии.