В Одесской области российские войска поразили места производства украинских беспилотников и безэкипажных катеров. Также в Минобороны России сообщили, что подразделения ВС РФ отразили девять атак бригад ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях. Наряду с этим были уничтожены несколько единиц техники ВСУ, поставленной странами Запада: два танка Leopard производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка Krab, произведённые в Польше, две американские БМП Bradley и гаубицы М109 Paladin.

Места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, расположенные в районе населённого пункта Малодолинское Одесской области, поражены российскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины возле н.п. Приветное (Запорожская область) и Веровка (Херсонская область). Также перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Вдобавок, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР и ДНР.

Ситуация на линии фронта

Также в Минобороны РФ рассказали об успехах российских войск на линиях соприкосновения в зоне СВО.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ возле Синьковки (Харьковская область).

Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

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На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии, отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 24-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

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Потери противника составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две боевые машины РСЗО «Град», гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30 и самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, «Акация» и «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Угледар и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Работино (Запорожская область). Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов, две гаубицы М109 Paladin.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также н. п. Берислав (Херсонская область). В результате огневого поражения потери противника составили до 125 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.