ВС России уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении
- РИА Новости
Российская армия отразила пять атак штурмовых групп 54-й мехбригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.
В результате противник лишился до 60 человек личного состава.
Кроме того, ведомство проинформировало, что системы противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ.
Как писал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, Вооружённые силы Украины возвращаются к эксплуатации танков Т-72 из-за потерь Leopard 2 немецкого производства.