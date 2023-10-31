ВС России уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение по двум танкам Leopard ВСУ на Купянском направлении фронта, заявило Минобороны России.

Российская армия отразила пять атак штурмовых групп 54-й мехбригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.

В результате противник лишился до 60 человек личного состава.

Кроме того, ведомство проинформировало, что системы противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ.

Как писал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, Вооружённые силы Украины возвращаются к эксплуатации танков Т-72 из-за потерь Leopard 2 немецкого производства.