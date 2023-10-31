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ВС России уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении

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Российские военнослужащие нанесли огневое поражение по двум танкам Leopard ВСУ на Купянском направлении фронта, заявило Минобороны России.
ВС России уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении
  • РИА Новости

Российская армия отразила пять атак штурмовых групп 54-й мехбригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.

В результате противник лишился до 60 человек личного состава.

Кроме того, ведомство проинформировало, что системы противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ.

Как писал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, Вооружённые силы Украины возвращаются к эксплуатации танков Т-72 из-за потерь Leopard 2 немецкого производства.

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