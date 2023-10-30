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Forbes: ВСУ возвращаются к советским танкам Т-72 из-за потерянных Leopard 2

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Вооружённые силы Украины возвращаются к эксплуатации танков Т-72 из-за потерь Leopard 2 немецкого производства, заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для издания Forbes.
Forbes: ВСУ возвращаются к советским танкам Т-72 из-за потерянных Leopard 2
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

В статье под названием «Поскольку Украина теряет всё больше своих лучших танков Leopard 2, она возвращается у старым Т-72» обозреватель пишет, что западные страны нашли простой способ поставлять Украине танки.

«Заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке», — говорится в публикации. 

По данным издания, на складах бывших стран — участниц Варшавского договора в настоящий момент находятся около сотни танков T-72M, которые могут стать базой для модернизации.

Как пишет автор материала, модификации Т-72М позволяют украинской армии компенсировать потери танков Leopard 2.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские военные потеряли за сутки на Запорожском направлении до 220 военных и танк Leopard.

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