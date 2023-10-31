ВС России нанесли поражение бригадам морпехов ВСУ в Херсонской области

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли поражение бригадам морпехов ВСУ в районе острова Алексеевский, а также возле Берислава Херсонской области.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также населённого пункта Берислав Херсонской области», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ.