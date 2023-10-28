На аэродроме Канатово: ВС РФ поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины в Кировоградской области

Российские войска поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области, сообщили в Минобороны РФ. Также в Херсонской и Днепропетровской областях были сбиты украинские самолёты Су-25 и МиГ-29. Действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии на Запорожском направлении был уничтожен танк Leopard производства ФРГ.

На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражён командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

Наряду с этим оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах н. п. Дарьевка (Херсонская область) и Терновка (Днепропетровская область). Перехвачено четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21 по 27 октября российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам ВСУ с боеприпасами и местам хранения безэкипажных катеров, а также по военной аэродромной инфраструктуре и базам горюче-смазочных материалов.

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ возле н. п. Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Потери противника составили более 50 военнослужащих и три пикапа.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). К тому же нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле н. п. Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка (ДНР).

Всего на данном направлении противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны вблизи н. п. Водяное и Старомайорское (ДР). Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область), а также нанесено огневое поражение противнику возле н. п. Вербовое (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицы «Гиацинт» и «Мста-Б».

Кроме того, спецкор RT Александр Пискунов в День армейской авиации продемонстрировал, как российские Ка-52 уничтожают цели на Южно-Донецком и Ореховском направлениях. Вертолёты оказывают с воздуха поддержку войскам группировки «Восток».

