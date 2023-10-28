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МО России: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 160 военных

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В Минобороны России заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 160 военных.
МО России: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 160 военных
  • AP

«На Донецком направлении... отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 160 военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Вместе с этим ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили самолёты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

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