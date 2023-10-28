МО России: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 160 военных

В Минобороны России заявили, что потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 160 военных.

«На Донецком направлении... отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 160 военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Вместе с этим ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили самолёты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.